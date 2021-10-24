Фегервары – о голе в ворота «Калгари»: Кузнецов сзади кричал: «Бросай, бросай»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Ферегвары рассказал о голе в ворота «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, благодаря которому «Кэпиталз» сократили отставание в счёте.



«Я просто пытался присоединиться к атаке. Уилсон отдал шайбу мне, а потом я услышал сзади от Кузи, который крикнул мне: «Бросай, бросай, бросай». Так что я просто бросил, и всё прошло, так что я действительно счастлив», – цитирует хоккеиста Саманта Пэлл в «Твиттере».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Вашингтона».

Для Фегервары эта шайба стала первой в Национальной хоккейной лиге.



В текущем сезоне «Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции, имея в активе восемь баллов после пяти матчей. Строчкой вышел располагается «Флорида Пантерз», у которой столько же очков, но после четырёх игр. Лидирует на Востоке «Нью-Йорк Рейнджерс», у которого девять баллов в пяти шести матчах.