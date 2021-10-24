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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 24 октября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 24 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 24 октября.

В Западной конференции «Сочи» потерпел поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» и остался на последнем, 12-м месте в таблице. Первое место на Западе сохранил СКА с 31 очком после 21 встречи, второе место за «Йокеритом», у которого 29 баллов за столько же матчей. На третьей строчке с 28 очками за 20 встреч располагается московское «Динамо», обгоняющее минских одноклубников по дополнительным показателям. «Локомотив» после вплотную приблизился к ЦСКА, который идёт на шестом месте. «Северсталь» замыкает зону плей-офф.

На Востоке «Металлург» вновь вышел в единоличные лидеры, набрав 38 очков после 21 матча. «Трактор» отстаёт от «Магнитки» на два балла, но челябинцы провели на одну встречу больше. Третью позицию занимает «Салават Юлаев» — 32 очка после 21 матча. «Ак Барс» сократил отставание от уфимцев до двух баллов, но у казанцев на одну встречу больше. «Автомобилист» 22 октября обошёл «Авангард» — 25 очков против 24, однако у омичей на две встречи меньше. «Сибирь» идёт на 10-м месте, «Адмирал» — на 11-м. У команд по 15 очков в 20 встречах.

Турнирная таблица КХЛ
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