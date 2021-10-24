Галлан: Панарин играет в свою игру. Он не будет стоять на пятаке, как это делает Крайдер

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2) ответил на вопрос, недоволен ли он игрой российского нападающего Артемия Панарина на старте этого сезона.

«Артемий играет в свою игру. Он парень, который набирает очки. Он не будет стоять на пятаке, как это делает Крайдер. Артемий выполняет свои функции, и сегодня он сыграл большую роль в первой заброшенной шайбе. От некоторых игроков в команде требуется большее, чем они дают сейчас, и я не собираюсь выделять среди них Панарина», — сказал Галлан.

На 55-й минуте нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал результативную передачу на Криса Крайдера. Это очко стало для Панарина четвёртым в сезоне. Ранее он грубо ошибся, когда «Оттава» забивала второй гол.