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Две передачи Андрея Свечникова помогли «Каролине» крупно обыграть «Коламбус»

Две передачи Андрея Свечникова помогли «Каролине» крупно обыграть «Коламбус»
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась гостей со счётом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Винсент Трочек и ещё по разу отличились Йеспер Фас, Джордан Стаал и Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. За «Коламбус» забил Бун Дженнер. Российский защитник Владислав Гавриков очков не набрал.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Фаст (Стаал) – 07:11' (5x5)   0:2 Трочек (Свечников, Деанджело) – 13:35' (5x4)   1:2 Дженнер (Ворачек, Лайне) – 27:18' (5x4)   1:3 Стаал (Песке, Котканиеми) – 35:57' (5x4)   1:4 Ахо (Трочек, Терявяйнен) – 47:05' (5x4)   1:5 Трочек (Свечников, Славин) – 56:13' (5x5)
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