Две передачи Андрея Свечникова помогли «Каролине» крупно обыграть «Коламбус»

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась гостей со счётом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Винсент Трочек и ещё по разу отличились Йеспер Фас, Джордан Стаал и Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. За «Коламбус» забил Бун Дженнер. Российский защитник Владислав Гавриков очков не набрал.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.



Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».