«Питтсбург» со счётом 7:1 разгромил «Торонто» в матче НХЛ

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

В составе победителей забивали Дрю О'Коннор (дважды), Майк Мэтисон, Джейсон Цукер, Маркус Петтерссон, Брайан Бойл и Эван Родригес. Единственный гол за «Торонто» забил Джейсон Спецца.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.



Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».