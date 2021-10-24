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«Питтсбург» со счётом 7:1 разгромил «Торонто» в матче НХЛ

«Питтсбург» со счётом 7:1 разгромил «Торонто» в матче НХЛ
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

В составе победителей забивали Дрю О'Коннор (дважды), Майк Мэтисон, Джейсон Цукер, Маркус Петтерссон, Брайан Бойл и Эван Родригес. Единственный гол за «Торонто» забил Джейсон Спецца.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 О'Коннор (Петтерссон) – 11:53' (5x5)   1:1 Спецца (Энгвалль, Симмондс) – 12:44' (5x5)   2:1 Мэтисон (Капанен) – 21:38' (5x5)   3:1 Цукер (Хайнен, Петтерссон) – 21:53' (5x5)   4:1 О'Коннор (Хайнен, Петтерссон) – 31:01' (5x5)   5:1 Петтерссон (Родригес, Гюнцель) – 33:59' (5x5)   6:1 Бойл (Симон) – 40:20' (5x5)   7:1 Родригес (Мэтисон, Капанен) – 42:24' (5x4)
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