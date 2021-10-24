«Тампа» с Василевским и Сергачёвым в серии буллитов проиграла «Колорадо»

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 – основное время, 3:2 – буллиты).

В составе «Колорадо» забивали Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Победный буллит реализовал Кейл Макар.

За «Тампу» отличились Мэтью Жозеф, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил 3 гола и сделал 24 сейва. Защитник Михаил Сергечёв завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.



Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».