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«Тампа» с Василевским и Сергачёвым в серии буллитов проиграла «Колорадо»

«Тампа» с Василевским и Сергачёвым в серии буллитов проиграла «Колорадо»
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 – основное время, 3:2 – буллиты).

В составе «Колорадо» забивали Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Победный буллит реализовал Кейл Макар.

За «Тампу» отличились Мэтью Жозеф, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил 3 гола и сделал 24 сейва. Защитник Михаил Сергечёв завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Маккиннон, Байрэм) – 09:02' (5x5)   1:1 Жозеф (Чирелли, Киллорн) – 26:34' (5x5)   1:2 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 31:51' (5x5)   2:2 Стэмкос (Палат, Макдона) – 43:44' (5x5)   2:3 Маккиннон (Макар, Ландеског) – 49:50' (5x4)   3:3 Пойнт (Хедман, Стэмкос) – 57:25' (6x5)   3:4 Макар – 65:00' (ПБ)
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