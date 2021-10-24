Форвард «Калгари» Годро набрал 500 очков в НХЛ

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро сделал две голевых передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Таким образом, 28-летний американец достиг отметки в 500 очков в лиге. На счету Годро 170 голов и 330 результативных передач. Он провёл в Национальной хоккейной лиге 524 матча.
«Флэймз» выбрали форварда на драфте-2011 в четвертом раунде под общим 104-м номером. Нынешний сезон для Годро – последний по его контракту, который был подписан в 2016 году.
В матче регулярного чемпионата «Флэймз» обыграли «Кэпиталз» на выезде в овертайме со счётом 4:3. В составе победителей хет-трик оформил Элиас Линдхольм и ещё одну шайбу забросил Эндрю Манджапане. У «Кэпиталз» голы забили Евгений Кузнецов, Мартин Фегервары и Александр Овечкин.
- 24 октября 2021
-
05:55
-
05:40
-
05:22
-
05:06
-
04:47
-
04:42
-
04:34
-
03:56
-
00:37
-
00:12
-
00:02
- 23 октября 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:37
-
23:32
-
23:18
-
23:10
-
22:53
-
22:41
-
22:36
-
22:28
-
22:17
-
21:57
-
21:47
-
21:42
-
21:38
-
21:34
-
21:29
-
21:21
-
21:13
-
21:10
-
20:39
-
20:22
-
19:57
-
19:39