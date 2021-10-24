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Форвард «Калгари» Годро набрал 500 очков в НХЛ

Форвард «Калгари» Годро набрал 500 очков в НХЛ
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Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро сделал две голевых передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Таким образом, 28-летний американец достиг отметки в 500 очков в лиге. На счету Годро 170 голов и 330 результативных передач. Он провёл в Национальной хоккейной лиге 524 матча.

«Флэймз» выбрали форварда на драфте-2011 в четвертом раунде под общим 104-м номером. Нынешний сезон для Годро – последний по его контракту, который был подписан в 2016 году.

В матче регулярного чемпионата «Флэймз» обыграли «Кэпиталз» на выезде в овертайме со счётом 4:3. В составе победителей хет-трик оформил Элиас Линдхольм и ещё одну шайбу забросил Эндрю Манджапане. У «Кэпиталз» голы забили Евгений Кузнецов, Мартин Фегервары и Александр Овечкин.

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