Шайба Барбашёва и 2 ассиста Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэвид Перрон (3), Иван Барбашёв, Джейк Нейборс, Райан О'Райлли и Джеймс Нил.

Российский нападающий Барбашёв за 15.05 на площадке кроме шайбы дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Другой нападающий Владимир Тарасенко за 15.40 на льду сделал две результативные передачи, пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Форвард Клим Костин за 12.05 на площадке сделал результативную передачу, а его показатель полезности составил «+1».

За «Лос-Анджелес» голы забили Алекс Иафалло, Дастин Браун и Карл Грундстрём.