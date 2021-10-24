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Шайба Барбашёва и 2 ассиста Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес»

Шайба Барбашёва и 2 ассиста Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэвид Перрон (3), Иван Барбашёв, Джейк Нейборс, Райан О'Райлли и Джеймс Нил.

Российский нападающий Барбашёв за 15.05 на площадке кроме шайбы дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Другой нападающий Владимир Тарасенко за 15.40 на льду сделал две результативные передачи, пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Форвард Клим Костин за 12.05 на площадке сделал результативную передачу, а его показатель полезности составил «+1».

За «Лос-Анджелес» голы забили Алекс Иафалло, Дастин Браун и Карл Грундстрём.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Иафалло (Эдлер) – 11:29' (5x5)   1:1 Перрон (Крюг, Тарасенко) – 14:36' (5x4)   2:1 Барбашёв (Сканделла) – 18:47' (4x5)   3:1 Перрон (Крюг, Костин) – 20:45' (5x5)   4:1 Нейборс (Шенн, Клиффорд) – 22:37' (5x5)   5:1 О'Райлли (Шенн, Перрон) – 27:06' (5x4)   6:1 Нил (Томас, Кайру) – 40:18' (5x4)   6:2 Браун (Уокер, Арвидссон) – 41:33' (5x5)   6:3 Грундстрём (Эдлер, Лизотт) – 45:53' (5x5)   7:3 Перрон (Тарасенко) – 51:40' (5x4)
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