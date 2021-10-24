Шайба Барбашёва и 2 ассиста Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 7:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэвид Перрон (3), Иван Барбашёв, Джейк Нейборс, Райан О'Райлли и Джеймс Нил.
Российский нападающий Барбашёв за 15.05 на площадке кроме шайбы дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Другой нападающий Владимир Тарасенко за 15.40 на льду сделал две результативные передачи, пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Форвард Клим Костин за 12.05 на площадке сделал результативную передачу, а его показатель полезности составил «+1».
За «Лос-Анджелес» голы забили Алекс Иафалло, Дастин Браун и Карл Грундстрём.
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