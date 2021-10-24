«Айлендерс» нанесли «Аризоне» 5-е поражение подряд, Сорокин сделал шатаут
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 3:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кэл Клаттербак, Джош Бейли и Энтони Бовиллье. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 26 сейвов из 26 бросков по воротам. Защитник «Койотс» Илья Любушкин за 17.03 на площадке заработал показатель полезности «-1».
Это поражение стало для «Аризоны» пятым подряд в пяти матчах на старте сезона. У «Нью-Йорка» две победы при трёх поражениях в сезоне Национальной хоккейной лиги. Следующий матч «Айлендерс» проведут 25 октября на выезде с «Вегас Голден Найтс», а «Койотс» 26 октября в гостях сыграют с «Флоридой Пантерз».
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