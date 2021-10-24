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Овечкин – о 0:3 после первого периода: понимали, что времени много

Овечкин – о 0:3 после первого периода: понимали, что времени много
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвёл итога матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:4, ОТ).

«Конечно, хорошо, что мы отыгрались. Мы не сдаёмся, это говорит о нашем характере. Мы понимали, что времени на это было много», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

В этой встрече Овечкин забросил шайбу и сократил отставание от Халла до шести шайб.

Напомним, после первого периода столичная команда уступала в счёте – 0:3. Российский голкипер Илья Самсонов вышел в составе «Кэпиталз» на второй период, поменяв Витека Ванечека.

Ранее в чемпионате «Вашингтон» провёл четыре встречи и одержал три победы: над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), «Колорадо Эвеланш» (6:3) и «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Единственное поражение подопечным Лавиолетта нанесла «Тампа» (1:2, ОТ).

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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