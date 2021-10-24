Кузнецов: порой нужно сделать шаг назад, чтобы потом стать лучше

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением об игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:4, ОТ).



«Не скажу, что меня выпускают в меньшинстве, чтобы я прям подловил момент и забил гол. Но это вопрос веры и надежды. В первую очередь, другие ребята, которые специализируются на меньшинстве, учат тебя, как действовать в обороне. Это очень важный момент матча, и в спецбригадах должны выходить те, кто лучше справляются с этой работой. Вообще моё мнение – каждый игрок нашей команды способен хорошо играть и в большинстве, и в меньшинстве.



Я не думаю, что мы в большинстве сейчас сыграли плохо. Мы делали много хороших вещей. Контролировали шайбу, создавали голевые моменты, бросали. Я не считаю, что мы были слабыми в розыгрыше лишнего. Вот прошлый матч в этом смысле был плохим. Мы собрались, поговорили, что в большинстве должны показывать больше старания. Это и делали против «Калгари», продолжая работать и верить в себя. Всегда просто искать извинения или намекать, что какой-то парень в большинстве играет отстойно. Но у нас спецбригада – как единое целое. И порой нужно сделать шаг назад, чтобы потом стать лучше. Мы понимаем, что должны исправить этот момент, и он нам поможет стать сильнее», – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ на русском языке.