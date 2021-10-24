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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 24 октября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 24 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 24 октября.

Восточную конференцию по-прежнему возглавляет «Флорида Пантерз» с 10 очками после пяти игр. На одно очко от «Пантерз» отстаёт «Нью-Йорк Рейнджерс», который одержал волевую победу над «Оттавой Сенаторз». Правда «Рейнджерс» сыграли на одну встречу больше. 3-5 места с восемью очками делят «Каролина Харрикейнз» после победы над «Коламбус Блю Джекет», «Питтсбург Пингвинз», обыгравший «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз», который уступил «Калгари Флэймз», только «Каролина» провела четыре игры, её конкуренты – по пять.

В Западной конференции по-прежнему лидирует «Эдмонтон Ойлерз» с 10 очками. «Сент-Луис Блюз» крупно обыграл «Лос-Анджелес Кингз», набрал восемь баллов и поднялся на второе место, опередив «Сан-Хосе Шаркс», который проведёт свой матч в 20:00 мск, по дополнительным показателям. Также восемь очков и у «Миннесоты Уайлд», которая в овертайме обыграла «Анахайм Дакс».

Турнирная таблица НХЛ
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