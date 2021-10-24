Хэкстол: «Сиэтлу» нужно продолжать в том же духе

Главный тренер «Сиэтл Кракен» Дэйв Хэкстол подвёл итоги первого домашнего матча клуба в НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:4).

«Возьмите от трибун всю энергию, которую сможете, между нашим представлением, национальными гимнами и первым вбрасыванием, – и выплесните её на лёд. Первая смена – все играем активно, быстро и просто. Трудимся вместе! И получаем удовольствие от игры, от атмосферы тоже вместе», – сказал Хэкстол перед матчем в раздевалке.

«Мы в непростой борьбе создали себе задел, и в отличие от предыдущих матчей, например, в Нэшвилле, мы не сбились с ритма, пытаясь его отстоять. Мы играли именно так, как и хотели, вплоть до самой концовки, создав еще три-четыре верных шанса при счете 2:1.

Да, удаление в третьем периоде дорого нам стоило, но мы можем вынести из игры массу позитива. Нужно исправлять эти мелкие ошибки, а в целом продолжать в том же духе», – цитирует Хэкстола официальный сайт НХЛ на русском языке.