Киф – об 1:7 от «Питтсбурга»: у меня много мыслей, но хороших почти нет

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1:7).
«У меня, конечно, много мыслей. Но хороших среди них почти нет. Отыгрываться всегда тяжело. И в последнее время с нами это случается слишком часто. Но «Питтсбург»… Они всё делали как надо. Они играли быстро и сражались, не предоставляя нам легкой жизни. Они заставляли нас платить за небрежность», – цитирует Кифа официальный сайт НХЛ на русском языке.
24 октября состоялся матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:1.
В составе победителей забивали Дрю О'Коннор (дважды), Майк Мэтисон, Джейсон Цукер, Маркус Петтерссон, Брайан Бойл и Эван Родригес. Единственный гол за «Торонто» забил Джейсон Спецца.
- 24 октября 2021
-
10:45
-
10:23
-
10:00
-
09:37
-
09:31
-
09:17
-
08:59
-
08:35
-
08:26
-
06:55
-
05:55
-
05:40
-
05:22
-
05:06
-
04:47
-
04:42
-
04:34
-
03:56
-
00:37
-
00:12
-
00:02
- 23 октября 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:37
-
23:32
-
23:18
-
23:10
-
22:53
-
22:41
-
22:36
-
22:28
-
22:17
-
21:57
-
21:47
-
21:42