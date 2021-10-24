Киф – об 1:7 от «Питтсбурга»: у меня много мыслей, но хороших почти нет

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1:7).

«У меня, конечно, много мыслей. Но хороших среди них почти нет. Отыгрываться всегда тяжело. И в последнее время с нами это случается слишком часто. Но «Питтсбург»… Они всё делали как надо. Они играли быстро и сражались, не предоставляя нам легкой жизни. Они заставляли нас платить за небрежность», – цитирует Кифа официальный сайт НХЛ на русском языке.

24 октября состоялся матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

В составе победителей забивали Дрю О'Коннор (дважды), Майк Мэтисон, Джейсон Цукер, Маркус Петтерссон, Брайан Бойл и Эван Родригес. Единственный гол за «Торонто» забил Джейсон Спецца.



