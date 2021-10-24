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ЦСКА обыграл «Амур» и прервал двухматчевую серию без побед

ЦСКА обыграл «Амур» и прервал двухматчевую серию без побед
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Сегодня, 24 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

На 11-й минуте Артём Сергеев открыл счёт в матче с передач Данилы Хулапова и Максима Соркина, на 15-й Либор Шулак сравнял счёт – ему ассистировали Владислав и Вячеслав Ушенины, а на 36-й в большинстве Сергей Плотников снова вывел армейцев вперёд. Его ассистенты Михаил Григоренко и Никита Нестеров.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Сергеев (Хулапов, Соркин) – 10:57' (5x5)   1:1 Шулак (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 14:27' (5x5)   1:2 Плотников (Григоренко, Нестеров) – 35:24' (5x4)

Таким образом москвичи прервали серию из двух поражений подряд, «Адмирал» – из двух побед. Таким образом после 22 игр ЦСКА набрал 27 очков и расположился на пятом месте в таблице Западной конференции, «Адмирал» по-прежнему занимает 11-ю строчку, набрав 15 очков в 21 встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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