Вудкрофт: в некоторых эпизодах «Динамо» Мн «засыпало», была потеря концентрации и внимания

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Амуром» (0:3).

«Мы примерно такой игры и ждали. Наша команда действовала нормально, но в некоторых эпизодах мы «засыпали», была потеря концентрации и внимания. Соперник создавал возможности и реализовывал их, а мы не смогли найти путь к воротам и забросить шайбы. В этом и кроется разница в итоговом результате.

Как сказывается на команде смена часовых поясов на выезде? Лучше спросить у игроков. Мы старались разумно подходить к процессу, по возможности давали хоккеистам отдых, прислушивались к ним. С этой проблемой по ходу сезона сталкиваются все команды. Сегодня, главным образом, сказалась неудачная реализация голевых возможностей. Мы не нагружали вратаря соперника, не создавали ему дополнительных сложностей и не так хорошо играли на добивании.

Позитивных моментов сегодня тоже хватало. Я бы не сказал, что «Динамо» играло плохо. Ребята сражались, были заряжены, но просто не сумели реализовать моменты, в отличие от соперника. Сергей Большаков стал играть лучше, это заметно. Он привыкает к скоростям, которые показывают на уровне КХЛ», – цитирует Вудкрофта официальный сайт КХЛ.