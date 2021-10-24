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Кравец: химия звена Николишина? Если они в следующей игре не забьют, виноватым будете вы

Кравец: химия звена Николишина? Если они в следующей игре не забьют, виноватым будете вы
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Главный тренер хабаровского «Амура» Михаил Кравец подвёл итоги матча с минским «Динамо» (0:3).

«Всех поздравляю с победой. Очень хорошая игра с нашей стороны, ребята молодцы. Чувствуется, что отдохнули после тяжёлой поездки. Сегодня было много эмоций, много хороших моментов – матч получился качественным для нас.

Хорошо, что использовали свои моменты, вовремя забили важные голы. Отличная игра вратаря и всей команды. Мы добились этой победы вместе, что очень радует.

Сочетание Файзуллин – Галузин – Архипов вышло в первой тройке, чтобы сдерживать лидеров «Динамо»? Нет, задумка была другой – опытный, хороший центральный плюс два больших и крепких крайних форварда, которые начнут игру агрессивно в зоне соперника.

Отличная химия звена Николишина? Если они в следующей игре не забьют, виноватым будете вы. У ребят получается игра, и это здорово. Они играют быстро, друг на друга и с душой, с сердцем. Видно, что есть и мастерство. Им нравится играть вместе, есть задор и желание действовать на партнёра», – цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.

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