Кравец: химия звена Николишина? Если они в следующей игре не забьют, виноватым будете вы

Главный тренер хабаровского «Амура» Михаил Кравец подвёл итоги матча с минским «Динамо» (0:3).
«Всех поздравляю с победой. Очень хорошая игра с нашей стороны, ребята молодцы. Чувствуется, что отдохнули после тяжёлой поездки. Сегодня было много эмоций, много хороших моментов – матч получился качественным для нас.
Хорошо, что использовали свои моменты, вовремя забили важные голы. Отличная игра вратаря и всей команды. Мы добились этой победы вместе, что очень радует.
Сочетание Файзуллин – Галузин – Архипов вышло в первой тройке, чтобы сдерживать лидеров «Динамо»? Нет, задумка была другой – опытный, хороший центральный плюс два больших и крепких крайних форварда, которые начнут игру агрессивно в зоне соперника.
Отличная химия звена Николишина? Если они в следующей игре не забьют, виноватым будете вы. У ребят получается игра, и это здорово. Они играют быстро, друг на друга и с душой, с сердцем. Видно, что есть и мастерство. Им нравится играть вместе, есть задор и желание действовать на партнёра», – цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.
- 24 октября 2021
-
13:58
-
13:50
-
13:43
-
13:40
-
13:36
-
13:23
-
13:14
-
12:18
-
12:12
-
10:45
-
10:23
-
10:00
-
09:37
-
09:31
-
09:17
-
08:59
-
08:35
-
08:26
-
06:55
-
05:55
-
05:40
-
05:22
-
05:06
-
04:47
-
04:42
-
04:34
-
03:56
-
00:37
-
00:12
-
00:02
- 23 октября 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:37
-
23:32
-
23:18