Воронин: в «Динамо» поняли, что нужно бороться, когда стали играть с серьёзными командами

Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин поделился мнением о старте сезона КХЛ.
«Вы задали абсолютно правильный – удовлетворены ли мы первым этапом сезона? С нас же тоже акционеры спрашивают. Когда выигрывали первые игры, они только хлопали в ладоши. Когда начали проигрывать, нас стали гладить по голове в обратную сторону. Спрашивают и за результат, и за работу.
Вы же видели, что мы первые восемь матчей выиграли. А потом, как и предполагали, проявились некоторые элементы. Не будем говорить, что это были провал или осечки. Но какие-то моменты наступают и нужно переориентироваться.
К сожалению или к счастью, в первых матчах мы играли с командами чуть пониже уровня, и эти встречи дались нам полегче. Хотя мы и начинали сезон с минским «Динамо», которое после поражения от нас выиграло почти все игры. Тем не менее, когда начали играть с серьёзными командами, вроде СКА, «Ак Барса» и другими соперниками, ребята поняли, что тут нужно трудиться и бороться.
Тренерский штаб сделал определённые выводы из тех ошибок, что у нас были, и мы движемся вперёд. В принципе отработали, как и планировали», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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