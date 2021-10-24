Воронин: цель «Динамо» – вовлечь как можно больше ребят, чтобы они любили хоккей и родину

Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал заключение соглашения о сотрудничестве с целью развития детско-юношеского спорта и динамовского хоккея за пределами Москвы с администрацией Липецкой области.
«Это наша давняя мечта, которая сегодня воплотилась в конкретную реальность. Дело в том, что АНО ХК «Динамо» (Москва) является представителем хоккейного динамовского движения во всей стране. И мы с председателем ЦС «Динамо» договорились о том, что будем двигаться в регионы и заключить подобные договора.
Там мы будем предоставлять тренерские услуги, проводить детские и юношеские турниры, выезжать на места и общаться, чтобы хоккейное динамовское движение было единым по всей стране. Основная задача – вовлечь в наше движение как можно больше молодых и юных ребят, чтобы они любили спорт, хоккей и нашу родину», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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