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«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, в гостях крупно обыграв «Барыс»

«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, в гостях крупно обыграв «Барыс»
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Череповецкая «Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Барысом». Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» и завершилась со счётом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

На 19-й минуте первую шайбу в игре забросил форвард гостей Адам Лишка, ему ассистировал Никита Гуслистов. На 33-й минуте удвоил преимущество подопечных Андрея Разина шведский защитник Якоб Стенквист с передач Игоря Гераськина и Николая Тимашова.

На 45-й минуте одну шайбу в составе хозяев отыграл Аркадий Шестаков, в голевой атаке также поучаствовали Дмитрий Гурков и Кирилл Савицкий. На 51-й минуте Игорь Гераськин забил третий гол в ворота «Барыса».

На 56-й минуте четвёртую шайбу «Северстали» забросил Роберт Рооба, ассистент — Лишка. Через две минуты гости сделали счёт 5:1, отметился форвард Владислав Кодола, голевой пас отдал Робин Пресс.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Гуслистов) – 18:56' (5x5)   0:2 Стенквист (Гераськин, Тимашов) – 32:10' (5x5)   1:2 Шестаков (Гурков, Савицкий) – 44:00' (5x5)   1:3 Гераськин – 50:57' (5x5)   1:4 Рооба (Лишка) – 55:49' (5x5)   1:5 Кодола (Пресс) – 58:03' (5x5)
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