«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, в гостях крупно обыграв «Барыс»

Череповецкая «Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Барысом». Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» и завершилась со счётом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).
На 19-й минуте первую шайбу в игре забросил форвард гостей Адам Лишка, ему ассистировал Никита Гуслистов. На 33-й минуте удвоил преимущество подопечных Андрея Разина шведский защитник Якоб Стенквист с передач Игоря Гераськина и Николая Тимашова.
На 45-й минуте одну шайбу в составе хозяев отыграл Аркадий Шестаков, в голевой атаке также поучаствовали Дмитрий Гурков и Кирилл Савицкий. На 51-й минуте Игорь Гераськин забил третий гол в ворота «Барыса».
На 56-й минуте четвёртую шайбу «Северстали» забросил Роберт Рооба, ассистент — Лишка. Через две минуты гости сделали счёт 5:1, отметился форвард Владислав Кодола, голевой пас отдал Робин Пресс.
- 24 октября 2021
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