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«Салават Юлаев» по буллитам победил «Локомотив», отыгравшись с 1:3 в конце 3-го периода

«Салават Юлаев» по буллитам победил «Локомотив», отыгравшись с 1:3 в конце 3-го периода
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«Салават Юлаев» по буллитам обыграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0).

Первую шайбу в игре забросил на 17-й минуте форвард гостей Рид Буше. Ярославцы выиграли вбрасывание, Артём Анисимов навязал борьбу у борта, шайба отскочила в центр, Буше забросил в дальний угол. На 21-й минуте удвоил преимущество подопечных Игоря Никитина нападающий Павел Красковский. Максим Шалунов вошёл в зону с правого края и набросил в центр, Красковский выкатился на ворота и переиграл Метсолу.

На 45-й минуте одну шайбу в составе «Салавата» отыграл Павел Коледов. Александр Кадейкин набросил от синей линии, Николай Кулёмин поборолся у лицевого борта и отдал на пятак, а Коледов с острого угла пробил Паскуале.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 56-й минуте счёт 3:1 сделал форвард «Локомотива» Артур Каюмов, Рушан Рафиков из своей зоны сделал длинную подкидку вперёд, Каюмов обработал шайбу, выкатился один на один и переиграл Шарыченкова. Через 40 секунд «Салават» снова сократил отставание в счёте благодаря усилиям Сергея Шмелёва. Ему ассистировали Кулёмин и Коледов.

Уфимцы в большинстве сравняли счёт на 59-й минуте встречи, отличился Теэму Хартикайнен. Кадейкин сделал передачу на правый край, Маннинен выдержал паузу и прострелил в центр на Хартикайнена, который вколотил шайбу в ворота.

В серии послематчевых буллитов у хозяев отличились Гранлунд и Маннинен, у «Локомотива» — Кудрявцев.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Буше – 16:17' (5x5)   0:2 Красковский (Шалунов, Анисимов) – 20:38' (5x5)   1:2 Коледов (Кулёмин) – 44:53' (5x5)   1:3 Каюмов (Рафиков, Марченко) – 55:52' (5x5)   2:3 Шмелёв (Кулёмин, Коледов) – 56:32' (5x5)   3:3 Хартикайнен (Маннинен, Кадейкин) – 58:58' (6x4)   4:3 Маннинен – 65:00' (ПБ)
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