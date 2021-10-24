«Салават Юлаев» по буллитам победил «Локомотив», отыгравшись с 1:3 в конце 3-го периода

«Салават Юлаев» по буллитам обыграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0).



Первую шайбу в игре забросил на 17-й минуте форвард гостей Рид Буше. Ярославцы выиграли вбрасывание, Артём Анисимов навязал борьбу у борта, шайба отскочила в центр, Буше забросил в дальний угол. На 21-й минуте удвоил преимущество подопечных Игоря Никитина нападающий Павел Красковский. Максим Шалунов вошёл в зону с правого края и набросил в центр, Красковский выкатился на ворота и переиграл Метсолу.



На 45-й минуте одну шайбу в составе «Салавата» отыграл Павел Коледов. Александр Кадейкин набросил от синей линии, Николай Кулёмин поборолся у лицевого борта и отдал на пятак, а Коледов с острого угла пробил Паскуале.

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На 56-й минуте счёт 3:1 сделал форвард «Локомотива» Артур Каюмов, Рушан Рафиков из своей зоны сделал длинную подкидку вперёд, Каюмов обработал шайбу, выкатился один на один и переиграл Шарыченкова. Через 40 секунд «Салават» снова сократил отставание в счёте благодаря усилиям Сергея Шмелёва. Ему ассистировали Кулёмин и Коледов.



Уфимцы в большинстве сравняли счёт на 59-й минуте встречи, отличился Теэму Хартикайнен. Кадейкин сделал передачу на правый край, Маннинен выдержал паузу и прострелил в центр на Хартикайнена, который вколотил шайбу в ворота.



В серии послематчевых буллитов у хозяев отличились Гранлунд и Маннинен, у «Локомотива» — Кудрявцев.