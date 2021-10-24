Мартемьянов: хорошо сыграли с «Трактором», главное, чтобы хватило эмоций

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Трактором» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Хороший матч с одним из лидеров нашего чемпионата. Команда «Трактор» мощно выглядит, мы довольно-таки уверенно играли против них. Парни поймали кураж, много силовой борьбы выигрывали, много стыков выигрывали, что очень важно в современном хоккее. Забили неплохие голы. В большинстве Шаров убежал, хороший гол забил. Были ещё моменты, но это уже история. Кого-то выделять не собираюсь, командная победа.



Чемпионат идёт, мы тоже прошли через травмы. Но неплохо играли. За счёт стыков играли в той зоне и сохраняли, и лезли. Рационально ли держать трёх защитников-легионеров и будут ли изменения? Это вопрос будущего. Пока планы есть, но озвучивать не буду. Никого не собираюсь теребить. Трое легионеров-защитников – не считаю, что это плохо, если мы начали побеждать. Все трое играли, и в общем-то у нас есть кому забивать, и парни потихоньку набирают ход, форму.



Сегодняшний матч можно считать эталонным и брать его за основу. Естественно, ошибки были, никуда от них не денешься. И соперник у нас не рядовая команда, а с большими задачами и амбициями. И состав очень серьёзный. Хорошо играли, главное, чтобы хватило эмоций. Реализация большинства «пять на три» – ключевой момент? Безусловно. Игра шла до шайбы и сопернику пришлось раскрываться. И поймали на контратаке, забив второй гол. Это, естественно, ключевой момент», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.