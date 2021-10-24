Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии продолжит карьеру в КХЛ

Нападающий клуба швейцарской Национальной лиги «Тайгерс» Йеспер Олофссон в следующем сезоне продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.



Как сообщает Bernerzeitung, форвард имеет выгодные предложения от клубов КХЛ. Зарплата игрока может составить около $ 750 тыс. в год, что втрое больше, чем игрок получает в Швейцарии. Хоккеист сможет осуществить трансфер в следующем сезоне.



Олофссон в нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии имеет в своём активе 27 (13+14) очков в 18 матчах чемпионата при показателе полезности «+9», возглавляя гонку бомбардиров лиги.



«Тайгерс» в настоящий момент занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков после 18 сыгранных встреч.



Ранее 27-летний нападающий выступал за различные клубы чемпионатов Швеции, Дании и Швейцарии, в числе которых: «Шеллефтео АИК», «Ферьестад», «Берн» и «Оденсе Бульдогс».