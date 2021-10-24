Чесалин: я и все сидящие в раздевалке «Сибири» за тренера горой. Мы играем за него

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин подвёл итоги матча с «Трактором» (2:0).



«Думаю, выиграли за счёт самоотдачи. Плохо, что в нас мало кто верил. Мы можем, можем больше и слава богу, что мы это показываем.



Почему раньше после хорошей игры происходил коллапс и как сейчас это удалось убрать? Думаю, что структура игры у нас поменялась. И был у нас жёсткий разговор. Со всеми вместе мы собрались, поговорили. Слава богу, что дошло до многих, судя по результату. И надеюсь, серия на этом не остановится. Жёсткий разговор был после Подольска, когда приехали.



Большое спасибо болельщикам, что поддерживают даже в нелёгкой ситуации. Волна и «славься, Сибирь» это незабываемо, неповторимо. Как отношусь к четвёртому звену и в частности к Короткову? Никита молодец, он забил в предыдущей игре гол, играет на своих лучших качествах. Так должен действовать каждый игрок.



«Сибирь» играет за тренера. Безусловно. Этот человек даёт максимум эмоций, максимум сил прикладывает вместе со штабом для результата. Это даже по лавке видно. Я и все сидящие в раздевалке, думаю, за него горой.



Безусловно это напряжение, оно есть в каждом матче, без этого никуда. Но с этим надо справляться. А эмоции нужно копить и выплёскивать все эмоции, когда находишься на льду. Думаю, мы сегодня хорошо их выпустили на льду, всей командой. И хочу отметить, что, даже когда были ворота пусты, ребята не хотели забить гол, а хотели сохранить результат», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.