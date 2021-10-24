Лямся — о 4:3 с «Локомотивом»: такая победа говорит о многом, горжусь командой

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (4:3, бул.).



«Это была очень сложная игра. Перед матчем мы это понимали. Мы играли с лучшими командами на прошлой неделе. Безусловно, у нас это отняло силы в физическом и ментальном плане. Знали, что соперник отлично защищается, они одни из лучших в лиге по игре в обороне. На протяжении 40 минут соперник был быстрее, лучше нас. Нам пришлось догонять «Локомотив». Во втором перерыве провели собрание, много говорили. Поймали игровой ритм и лучше стали действовать на льду. Сегодня Шарыченков совершил пару важных спасений, благодаря нему мы остались в игре. Думаю, что такая победа говорит о многом. Горжусь командой, это большая победа.



Никитин сказал, что у меня истекло время на взятие повтора? Мы дождались момента, когда всё готово к вбрасыванию. Главный судья подъехал и уточнил, есть ли у нас претензий по голу. Мы сказали, что есть. Он уточнил: про какой момент идёт речь? Мы сказали, что речь идёт про вход в зону. Вот и всё.



Сегодня был не день Маннинена? Все ребята были немного опустошены. Но не будем забывать, что сезон длинный, у нас много матчей. Но Маннинен забросил важную шайбу во время буллитов.



Мы в третьем периоде забросили три шайбы, это говорит само за себя. Что касается овертайма, то тут важно выиграть вбрасывания, мы играли с мастеровитым соперником, поэтому всё было непросто.



Думаю, что много удалений за нарушение численного состава идут от большого желания игроков быстрее быть в атаке. Такими удаления развязываем руки соперника. Нам надо поработать над этим.



Почему игроки не шли в отбор в начале третьего периода, когда 15 секунд перепасовывались между собой? Соперник ждал, что мы побежим вперёд. Но после этого мы заработали вбрасывание в чужой зоне», – цитирует Лямся «Горобзор.ру».