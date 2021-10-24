«Нефтехимик» произвёл обратную замену Туохимаа в игре с «Торпедо» через 1,5 минуты
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В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Нефтехимиком». На 14-й минуте второго периода счёт 6:1 в пользу хозяев.
В составе гостей произошла обратная замена вратаря. На 27-й минуте был заменён голкипер Александр Судницин, его место занял Франс Туохимаа, который покинул лёд через полторы минуты, пропустив две шайбы.
Отметим, что в составе «Торпедо» отличились к настоящему моменту Андрей Белевич, Максим Федотов, Теодор Леннстрём, Дамир Жафяров, а также дублем отметился Марек Гривик. У «Нефтехимика» единственная шайба на счету Марата Хайруллина.
«Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Нефтехимик» — 10-й на Востоке.
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