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«Спартак» обыграл дома «Куньлунь», одержав четвёртую победу подряд

«Спартак» обыграл дома «Куньлунь», одержав четвёртую победу подряд
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Московский «Спартак» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:2). Игра прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».

Счёт во встрече открыл на 10-й минуте в большинстве шведский форвард Эмиль Петтерссон, ему ассистировали Тим Хед и Джейк Виртанен. Удвоил преимущество красно-белых на 23-й минуте нападающий Дмитрий Кугрышев, в голевой атаке поучаствовали также Якуб Ержабек и Иван Дроздов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 28-й минуте в ситуации «пять на четыре» одну шайбу гостей отыграл Брэндон Ип, ассистенты – Спенсер и Паркер Фу. На 34-й минуте «Спартак» отличился в третий раз, автор гола – Андрей Локтионов. Голевую передачу отдали Дмитрий Вишневский и Александр Хохлачёв.

На второй минуте третьего периода вторую шайбу «Куньлуня» забросил Тайлер Вонг, ассистент – Зак Юйэнь. На 46-й минуте в большинстве счёт 4:2 сделал Йори Лехтеря.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Петтерссон (Хед, Виртанен) – 09:16' (5x4)   2:0 Кугрышев (Ержабек, Дроздов) – 22:29' (5x5)   2:1 Ип (Фу, Фу) – 27:35' (5x4)   3:1 Локтионов (Вишневский, Хохлачёв) – 33:40' (5x4)   3:2 Вонг (Юйэнь) – 41:20' (5x5)   4:2 Лехтеря – 45:03' (5x4)
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