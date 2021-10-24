«Спартак» обыграл дома «Куньлунь», одержав четвёртую победу подряд

Московский «Спартак» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:2). Игра прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».
Счёт во встрече открыл на 10-й минуте в большинстве шведский форвард Эмиль Петтерссон, ему ассистировали Тим Хед и Джейк Виртанен. Удвоил преимущество красно-белых на 23-й минуте нападающий Дмитрий Кугрышев, в голевой атаке поучаствовали также Якуб Ержабек и Иван Дроздов.
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На 28-й минуте в ситуации «пять на четыре» одну шайбу гостей отыграл Брэндон Ип, ассистенты – Спенсер и Паркер Фу. На 34-й минуте «Спартак» отличился в третий раз, автор гола – Андрей Локтионов. Голевую передачу отдали Дмитрий Вишневский и Александр Хохлачёв.
На второй минуте третьего периода вторую шайбу «Куньлуня» забросил Тайлер Вонг, ассистент – Зак Юйэнь. На 46-й минуте в большинстве счёт 4:2 сделал Йори Лехтеря.
- 24 октября 2021
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