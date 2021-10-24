Холден: «Оттаве» нужно сделать всё, чтобы не стать частью истории, которую творит Овечкин

Защитник «Оттава Сенаторз» Ник Холден прокомментировал предстоящий матч Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз».
«Нашему клубу нужно сделать всё, чтобы не стать частью истории, которую пытается сотворить Овечкин», — приводит слова Холдена в «Твиттере» TSN.
В нынешнем сезоне НХЛ «Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав четыре очка после пяти проведённых матчей. «Вашингтон» — пятый на Востоке, имея в своём активе восемь баллов при аналогичном количестве проведённых встреч.
Матч между «Оттавой» и «Вашингтоном» пройдёт во вторник, 26 октября. Начало — в 2:00 мск.
Напомним, в настоящий момент Овечкин имеет на счету 735 заброшенных шайб в НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).
- 24 октября 2021
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