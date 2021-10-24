Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зуб: «Оттаве» нужно сфокусироваться на Овечкине. В каждой команде есть хорошие игроки

Зуб: «Оттаве» нужно сфокусироваться на Овечкине. В каждой команде есть хорошие игроки
Комментарии

Защитник «Оттава Сенаторз» Артём Зуб прокомментировал предстоящий матч Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз».

«После дебютного прошлого года чувствую себя комфортнее в лиге. Думаю, когда у меня больше времени на льду, я демонстрирую лучшие свои качества. Я сыграл, может быть, где-то 10 игр в звене большинства в России. Я знаю, что нужно делать, но мне нужно больше времени, чтобы освоиться в этом плане.

Я впервые сыграю против Овечкина. В каждой команде есть хорошие игроки. Просто нужно пристально следить за ними и сосредоточиться на этом», — приводит слова Зуба в «Твиттере» TSN.

В нынешнем сезоне НХЛ «Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав четыре очка после пяти проведённых матчей. «Вашингтон» — пятый на Востоке, имея в своём активе восемь баллов при аналогичном количестве проведённых встреч.

Матч между «Оттавой» и «Вашингтоном» пройдёт во вторник, 26 октября. Начало — в 2:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021