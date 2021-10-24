Зуб: «Оттаве» нужно сфокусироваться на Овечкине. В каждой команде есть хорошие игроки

Защитник «Оттава Сенаторз» Артём Зуб прокомментировал предстоящий матч Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз».
«После дебютного прошлого года чувствую себя комфортнее в лиге. Думаю, когда у меня больше времени на льду, я демонстрирую лучшие свои качества. Я сыграл, может быть, где-то 10 игр в звене большинства в России. Я знаю, что нужно делать, но мне нужно больше времени, чтобы освоиться в этом плане.
Я впервые сыграю против Овечкина. В каждой команде есть хорошие игроки. Просто нужно пристально следить за ними и сосредоточиться на этом», — приводит слова Зуба в «Твиттере» TSN.
В нынешнем сезоне НХЛ «Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав четыре очка после пяти проведённых матчей. «Вашингтон» — пятый на Востоке, имея в своём активе восемь баллов при аналогичном количестве проведённых встреч.
Матч между «Оттавой» и «Вашингтоном» пройдёт во вторник, 26 октября. Начало — в 2:00 мск.
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