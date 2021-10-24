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Миронов: если честно, игра «Спартака» сегодня не очень понравилась

Миронов: если честно, игра «Спартака» сегодня не очень понравилась
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Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем» (4:2).

«Хочется поздравить наших болельщиков – они очень помогали нам и подгоняли вперёд. Да, мы выиграли и хорошо, что взяли два очка. Но если честно, игра сегодня не очень понравилась.

Увидели от ребят не совсем то, что хотели – может быть, подумали, что будет легко. Но сейчас в КХЛ нет лёгких соперников – надо настраиваться на всех как на «топов». Хватает в сезоне сюрпризов, когда, условно, последняя команда обыгрывает первую. Нужен настрой с первой и до последней секунды. Но, конечно, ребята – молодцы, всех с победой!» — приводит слова Миронова пресс-служба клуба.

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