Миронов: если честно, игра «Спартака» сегодня не очень понравилась

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем» (4:2).



«Хочется поздравить наших болельщиков – они очень помогали нам и подгоняли вперёд. Да, мы выиграли и хорошо, что взяли два очка. Но если честно, игра сегодня не очень понравилась.



Увидели от ребят не совсем то, что хотели – может быть, подумали, что будет легко. Но сейчас в КХЛ нет лёгких соперников – надо настраиваться на всех как на «топов». Хватает в сезоне сюрпризов, когда, условно, последняя команда обыгрывает первую. Нужен настрой с первой и до последней секунды. Но, конечно, ребята – молодцы, всех с победой!» — приводит слова Миронова пресс-служба клуба.