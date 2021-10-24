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«Динамо М» — «Витязь». Платная прямая трансляция
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18:45 Мск
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«Динамо» проигрывает «Витязю» 1:5 после 40 минут. Бочаров заменён второй раз за три матча

«Динамо» проигрывает «Витязю» 1:5 после 40 минут. Бочаров заменён второй раз за три матча
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и подмосковным «Витязем». Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». После второго периода счёт 5:1 в пользу гостей.

«Динамо» пропустило четыре шайбы за 10 минут второго периода. В этот временной отрезок в составе «Витязя» отличились Александр Яремчук, Валттери Кемиляйнен (дважды) и Нико Оямяки.

Голкипер хозяев Иван Бочаров был заменён на 38-й минуте. Это второй случай за последние три матча. Ранее во встрече с «Ак Барсом» (5:4, ОТ) вратарь был заменён после двух бросков, после которых он пропустил две шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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