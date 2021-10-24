Немировски — о 6:3 с «Нефтехимиком»: игроки начали больше понимать, что мы от них требуем
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:3).
«Большая часть игры получилась хорошей, кроме последних пяти минут. А в остальном ребята играли хорошо. Мы над многими вещами работали в последние две-три недели. Видно, что ребята больше начали понимать, что мы от них требуем. Не могу сказать, что сегодня у нас залетело всё, что могло. Мы много не забили в первом периоде.
Должны забивать больше, но шайба не всегда заходит. Но самое главное — итоговая победа, и шесть заброшенных шайб — это тоже хорошо. Впереди у нас — тяжёлый выезд, к которому мы готовимся. Сегодня — всех с победой», — приводит слова Немировски пресс-служба «Торпедо».
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