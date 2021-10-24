Кудашов — об изменении тактики по использованию вратарей «Динамо»: мне нечего ответить

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:5) прокомментировал ситуацию с использованием голкиперов своей команды.



В начале сезона Иван Бочаров проводил три матча, после чего в воротах появлялся Александр Ерёменко, однако в октябре Бочаров впервые в сезоне начал пять матчей кряду в основном составе.



«Игры через день, эмоций не хватило. С себя не снимаю ответственность. Моя вина есть. Мы не имеем права так играть дома.



В начале сезона Бочаров играл три игры, потом одну Ерёменко, а сейчас мы отошли от этой схемы? У нас такой схемы не было. Мне нечего ответить, потому что это вы так решили. У нас были свои планы на игру вратарей. Они не всегда совпадают с реальностью, к сожалению.



Перевод Петунина в третье звено? Очень интересно. Когда он там играл, его долбили, что плохо там играет. Теперь, когда перевели, то задаёте обратные вопросы. Но мы пробуем разные варианты и по ходу игры делали перестановки.



Ведин давно не играл, по одной игре не хочу делать выводы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.