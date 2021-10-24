Кудашов — об изменении тактики по использованию вратарей «Динамо»: мне нечего ответить

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:5) прокомментировал ситуацию с использованием голкиперов своей команды.
В начале сезона Иван Бочаров проводил три матча, после чего в воротах появлялся Александр Ерёменко, однако в октябре Бочаров впервые в сезоне начал пять матчей кряду в основном составе.
«Игры через день, эмоций не хватило. С себя не снимаю ответственность. Моя вина есть. Мы не имеем права так играть дома.
В начале сезона Бочаров играл три игры, потом одну Ерёменко, а сейчас мы отошли от этой схемы? У нас такой схемы не было. Мне нечего ответить, потому что это вы так решили. У нас были свои планы на игру вратарей. Они не всегда совпадают с реальностью, к сожалению.
Перевод Петунина в третье звено? Очень интересно. Когда он там играл, его долбили, что плохо там играет. Теперь, когда перевели, то задаёте обратные вопросы. Но мы пробуем разные варианты и по ходу игры делали перестановки.
Ведин давно не играл, по одной игре не хочу делать выводы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 24 октября 2021
-
22:55
-
22:45
-
22:31
-
22:19
-
21:56
-
21:41
-
21:27
-
21:06
-
20:43
-
20:30
-
20:15
-
20:08
-
20:04
-
19:50
-
19:38
-
19:24
-
19:23
-
18:51
-
18:40
-
18:28
-
18:18
-
18:08
-
17:39
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
16:56
-
16:30
-
16:13
-
15:44
-
15:00
-
14:25
-
13:58
-
13:50
-
13:43