Сергеев — о 2:5 с «Витязем»: «Динамо» провело ужасный матч
Поделиться
Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:5).
«Провели ужасный матч и проиграли по делу. Сами почти ничего не создавали, зато дали очень много создать сопернику. Отсюда и такой результат.
Что мешало с первой минуты играть, как в третьем периоде, когда перебросали соперника 22:4? Вопрос такой… Ну, ужасно провели первые два периода, и тренер тоже нам сказал, что можете играть в третьем периоде. Не знаю, почему первые два так не получились.
Пропускаем голы сериями? Я думаю, что присутствует какая-то несобранность. Вроде и сыпаться не начинаем, и на лавке всё хорошо. Не знаю, с чем это связано», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Комментарии
- 24 октября 2021
-
22:55
-
22:45
-
22:31
-
22:19
-
21:56
-
21:41
-
21:27
-
21:06
-
20:43
-
20:30
-
20:15
-
20:08
-
20:04
-
19:50
-
19:38
-
19:24
-
19:23
-
18:51
-
18:40
-
18:28
-
18:18
-
18:08
-
17:39
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
16:56
-
16:30
-
16:13
-
15:44
-
15:00
-
14:25
-
13:58
-
13:50
-
13:43
Партнерский контент