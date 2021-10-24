Сергеев — о 2:5 с «Витязем»: «Динамо» провело ужасный матч

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:5).



«Провели ужасный матч и проиграли по делу. Сами почти ничего не создавали, зато дали очень много создать сопернику. Отсюда и такой результат.



Что мешало с первой минуты играть, как в третьем периоде, когда перебросали соперника 22:4? Вопрос такой… Ну, ужасно провели первые два периода, и тренер тоже нам сказал, что можете играть в третьем периоде. Не знаю, почему первые два так не получились.



Пропускаем голы сериями? Я думаю, что присутствует какая-то несобранность. Вроде и сыпаться не начинаем, и на лавке всё хорошо. Не знаю, с чем это связано», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.