«Сан-Хосе» потерпел первое поражение в сезоне НХЛ, уступив в гостях «Бостону»

На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Бостон Брюинз» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.



Первую шайбу на первой минуте забросил нападающий «Брюинз» Брэд Маршан, ему ассистировали Патрис Бержерон и Давид Пастрняк. Через три минуты удвоил преимущество хозяев Дерек Форборт, голевую передачу отдали Маршан и Коннор Клифтон.



На 17-й минуте в большинстве третью шайбу в составе подопечных Брюса Кэссиди оформил Давид Пастрняк с передачи Бержерона. Через 30 секунд «Шаркс» отметились первой шайбой в игре, гол забил нападающий Джаспер Уэзерби, ассистенты — Джона Гаджович и Эндрю Кольяно.

На 26-й минуте «Бостон» забросил четвёртую шайбу в ворота Эдина Хилла, автор — Джейк Дебраск, голевой пас на счету Оскара Стеена и Форборта. На 54-й минуте «акулы» забили второй гол, отметился Томаш Гертл, результативные передачи совершили Марк-Эдуар Власик и Александр Барабанов. Заключительную шайбу во встрече на 56-й минуте забросил форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер.