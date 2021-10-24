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«Сан-Хосе» потерпел первое поражение в сезоне НХЛ, уступив в гостях «Бостону»

«Сан-Хосе» потерпел первое поражение в сезоне НХЛ, уступив в гостях «Бостону»
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На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Бостон Брюинз» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Первую шайбу на первой минуте забросил нападающий «Брюинз» Брэд Маршан, ему ассистировали Патрис Бержерон и Давид Пастрняк. Через три минуты удвоил преимущество хозяев Дерек Форборт, голевую передачу отдали Маршан и Коннор Клифтон.

На 17-й минуте в большинстве третью шайбу в составе подопечных Брюса Кэссиди оформил Давид Пастрняк с передачи Бержерона. Через 30 секунд «Шаркс» отметились первой шайбой в игре, гол забил нападающий Джаспер Уэзерби, ассистенты — Джона Гаджович и Эндрю Кольяно.

Турнирная таблица НХЛ

На 26-й минуте «Бостон» забросил четвёртую шайбу в ворота Эдина Хилла, автор — Джейк Дебраск, голевой пас на счету Оскара Стеена и Форборта. На 54-й минуте «акулы» забили второй гол, отметился Томаш Гертл, результативные передачи совершили Марк-Эдуар Власик и Александр Барабанов. Заключительную шайбу во встрече на 56-й минуте забросил форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Маршан (Бержерон, Пастрняк) – 00:28' (5x5)   2:0 Форборт (Маршан, Клифтон) – 03:18' (5x5)   3:0 Пастрняк (Бержерон) – 16:12' (5x4)   3:1 Уэзерби (Гаджович, Кольяно) – 16:44' (5x5)   4:1 Дебраск (Стеен, Форборт) – 25:41' (5x5)   4:2 Гертл (Власик, Барабанов) – 53:19' (5x5)   4:3 Майер (Кутюр, Бёрнс) – 55:08' (5x5)
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