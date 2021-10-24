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Сергачёв получил звание мастера спорта России международного класса

Сергачёв получил звание мастера спорта России международного класса
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв получил звание мастера спорта России международного класса, сообщает «Матч ТВ».

«Теперь я официально стал мастером. Может, пенсия повыше будет? Если серьёзно, то спасибо большое. Мне очень приятно. И это хороший статус — быть мастером спорта России международного класса.

Но гораздо важнее, чтобы мои тренеры получили звание заслуженных. Потому что это их заслуга, что я сейчас играю в НХЛ, что завоевал два Кубка Стэнли и привлекаюсь в сборную России, где мы защищаем честь страны. Это мои тренеры сделали из меня мастера. Андрей Николаевич Жеренков, Игорь Владимирович Гришин, Виталий Владимирович Прохоров — если у них нет званий заслуженного тренера России, то я считаю, что они этого достойны», — заявил Сергачёв.

Отмечается, что удостоверение и почётный значок были отправлены из Министерства спорта родителям хоккеиста в Нижнекамск.

В нынешнем сезоне НХЛ Сергачёв провел пять матчей, в которых набрал 3 (1+2) балла при общей полезности «-7».

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