Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв получил звание мастера спорта России международного класса, сообщает «Матч ТВ».



«Теперь я официально стал мастером. Может, пенсия повыше будет? Если серьёзно, то спасибо большое. Мне очень приятно. И это хороший статус — быть мастером спорта России международного класса.



Но гораздо важнее, чтобы мои тренеры получили звание заслуженных. Потому что это их заслуга, что я сейчас играю в НХЛ, что завоевал два Кубка Стэнли и привлекаюсь в сборную России, где мы защищаем честь страны. Это мои тренеры сделали из меня мастера. Андрей Николаевич Жеренков, Игорь Владимирович Гришин, Виталий Владимирович Прохоров — если у них нет званий заслуженного тренера России, то я считаю, что они этого достойны», — заявил Сергачёв.

Отмечается, что удостоверение и почётный значок были отправлены из Министерства спорта родителям хоккеиста в Нижнекамск.



В нынешнем сезоне НХЛ Сергачёв провел пять матчей, в которых набрал 3 (1+2) балла при общей полезности «-7».