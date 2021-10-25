Семёнов сделал ассист в матче фарм-клуба «Торонто». У него 5 очков в 4 играх в АХЛ

Этой ночью в Торонто (Канада) на стадионе «Кока-Кола Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата АХЛ, в котором «Торонто Марлис» принимал на своём льду «Кливленд Монстерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 по буллитам.

26-летний российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс», ныне выступающий за «Торонто Марлис», Кирилл Семёнов отметился результативной передачей в этой игре, набрав 5-е (1+4) очко. Его 21-летний одноклубник и соотечественник Семён Дер-Аргучинцев также записал на свой счёт голевой пас, для него это результативное действие стало 2-м (0+2) в сезоне.

Отметим, что в серии штрафных бросков Семёнов и Дер-Аргучинцев не смогли реализовать свои попытки, а их партнёр по команде 19-летний форвард Михаил Абрамов отметился победным броском.