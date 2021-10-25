Наместников отметился 3-й шайбой за «Детройт» в текущем сезоне, поразив ворота «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимает на своём льду «Детройт Ред Уингз». Идёт 2-й период, гости ведут со счётом 4:1.

На 8-й минуте 2-го периода отличиться заброшенной шайбой удалось 28-летнему российскому центральному «Детройта» Владиславу Наместникову, для которого этот гол стал уже третьим в шести играх текущего сезона. Результативные передачи на свой счёт записали Митчелл Стивенс и Филип Задина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Детройта».

Всего Наместников провёл в НХЛ уже 483 встречи, в которых набрал 209 (93+116) очков при показателе полезности «+3» и 255 минутах штрафного времени. Ранее он выступал за «Тампу-Бэй Лайтнинг», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш».