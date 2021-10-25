«Миннесота» потерпела поражение от «Нэшвилла». Капризов – без очков и с «-2»

В Миннесоте (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.
В составе «Нэшвилла» дублями отметились Роман Йози и Райан Джохансен, ещё одна шайба на счету Таннера Жанно. За «Миннесоту» отличились Ник Бьюгстад и Нико Штурм.
24-летний российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 18 минут и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-2». У его соотечественника из «Предаторз» Якова Тренина за 15.40 на льду результативная передача при коэффициенте полезности «0», для него это результативное действие стало первым в сезоне.
Таким образом, «Миннесота» прервала 4-матчевую победную серию. В следующей встрече они сыграют на выезде с «Ванкувер Кэнакс».
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