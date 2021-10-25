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«Миннесота» потерпела поражение от «Нэшвилла». Капризов – без очков и с «-2»

«Миннесота» потерпела поражение от «Нэшвилла». Капризов – без очков и с «-2»
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В Миннесоте (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Нэшвилла» дублями отметились Роман Йози и Райан Джохансен, ещё одна шайба на счету Таннера Жанно. За «Миннесоту» отличились Ник Бьюгстад и Нико Штурм.

24-летний российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 18 минут и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-2». У его соотечественника из «Предаторз» Якова Тренина за 15.40 на льду результативная передача при коэффициенте полезности «0», для него это результативное действие стало первым в сезоне.

Таким образом, «Миннесота» прервала 4-матчевую победную серию. В следующей встрече они сыграют на выезде с «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2021, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Йози (Дюшейн, Гранлунд) – 03:45' (5x4)   0:2 Джохансен (Форсберг, Йози) – 05:54' (5x4)   0:3 Джохансен (Йози, Дюшейн) – 12:25' (5x5)   1:3 Бьюгстад (Меррилл) – 31:30' (5x5)   1:4 Форсберг (Йози, Дюшейн) – 33:15' (5x5)   1:5 Жанно (Тренин, Сиссонс) – 38:35' (5x5)   2:5 Штурм (Дюхайм) – 39:57' (5x5)
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