Кравчук: не удивлюсь, если «Рейнджерс» станут серьёзным фактором и в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о старте сезона НХЛ.

«Что отмечу? Абсолютную непредсказуемость результатов. Главные фавориты – «Тампа», «Вегас», «Колорадо», «Торонто» и «Монреаль» – пока не просто не проходят в плей-офф, а занимают места ближе к подвалу. Назвал бы такой старт шокирующим, пандемийные сезоны, видимо, оказывают свое влияние.

«Рейнджерс»? На мой взгляд, подъём «Рейнджеров» как раз не сенсация. Команду возглавил новый тренер – Жерар Галлан, который привёл сборную Канады к победе на последнем чемпионате мира и после этого получил работу в одном из самых влиятельных клубов НХЛ. Галлан в свое время запускал в лигу «Вегас», интересно работал во «Флориде», пусть там и был уволен со скандалом – чуть ли не прямо из командного автобуса.

Летом «Рейнджерс», видимо, по инициативе Галлана к технике Панарина, Зибанеджада и Ко добавил мускулов. Команда стала играть в более атлетичный хоккей, раза в два по сравнению с прошлым сезоном увеличила количество силовых приёмов. Не удивлюсь, если «Рейнджерс» станут серьёзным фактором и в плей-офф.

Только Галлан напоминает о чемпионате мира? Нет, это не так, международный опыт дал большой импульс для развития многим канадским игрокам. Возьмите лучшего бомбардира плей-офф последнего чемпионата мира Манджипане, свой очередной гол снайпер «Калгари» эффектно забил в ворота «Вашингтона». В тот же день голкипер «Колорадо» и сборной Канады Дарси Кемпер на буллитах переиграл лучшего вратаря НХЛ Андрея Василевского. Ну и список можно продолжать», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.