Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эвансон: к Капризову на льду особое внимание от соперника, все пять человек следят за ним

Эвансон: к Капризову на льду особое внимание от соперника, все пять человек следят за ним
Комментарии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвансон поделился мнением об игре форварда Кирилла Капризова.

«Давление со стороны соперников на Капризова? Вы можете спросить его об этом, и я уверен, что он ответит то же самое. Мы немного побеседовали с ним перед матчем. И я знаю, что он это понимает. Сейчас он пытается делать слишком много. На льду к нему особое внимание со стороны соперников. И когда он пытается сделать слишком много или сделать что-то особенное, пытается кого-то обыграть, то это не удаётся, потому что не только один соперник концентрируется на нём.

Все пять человек на льду следят за ним. Поэтому если он пытается кого-то обыграть «один в один», это оборачивается потерей. Или если он пытается сыграть более изящно, то это тоже приводит к потере. Но как мы знаем, у этого парня есть характер. И он разберётся со всем этим», – цитирует Эвансона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Новость по теме
Эвансон: Капризову нужно доводить борьбу до конца, а потом заботиться о красивых передачах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021