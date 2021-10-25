Форвард «Миннесоты»: в игре с «Нэшвиллом» не справились со своей работой

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Нико Штурм поделился мнением об игре команды во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (2:5).

«Сегодня был один из тех матчей, когда создавалось ощущение, будто чем больше мы стараемся, тем сильнее закапываемся. Чем больше мы пытались что-то сделать, тем меньше было уверенности, что это сработает в наших интересах. Мы действовали недостаточно просто и в целом плохо сыграли перед своим голкипером.

Наша игра была небрежной с самого начала. Они же играли с отчаянием. У них был тяжёлый старт сезона, и мы знали об этом. Мы говорили об этом перед игрой и просто не сделали, что планировали, чтобы хотя бы просто соответствовать их энергии на льду. Также мы усложнили себе задачу удалениями. Сегодня мы просто не справились со своей работой», – цитирует Штурма официальный сайт НХЛ на русском языке.