Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Миннесоты»: в игре с «Нэшвиллом» не справились со своей работой

Форвард «Миннесоты»: в игре с «Нэшвиллом» не справились со своей работой
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Нико Штурм поделился мнением об игре команды во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (2:5).

«Сегодня был один из тех матчей, когда создавалось ощущение, будто чем больше мы стараемся, тем сильнее закапываемся. Чем больше мы пытались что-то сделать, тем меньше было уверенности, что это сработает в наших интересах. Мы действовали недостаточно просто и в целом плохо сыграли перед своим голкипером.

Наша игра была небрежной с самого начала. Они же играли с отчаянием. У них был тяжёлый старт сезона, и мы знали об этом. Мы говорили об этом перед игрой и просто не сделали, что планировали, чтобы хотя бы просто соответствовать их энергии на льду. Также мы усложнили себе задачу удалениями. Сегодня мы просто не справились со своей работой», – цитирует Штурма официальный сайт НХЛ на русском языке.

Новость по теме
Эвансон: к Капризову на льду особое внимание от соперника, все пять человек следят за ним
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021