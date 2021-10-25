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Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин установил историческое достижение

Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин установил историческое достижение
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин установил историческое достижение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:0).

Вратарь стал первым вратарём в истории клуба, которому удалось оформить два шат-аута подряд в выездных играх.

Голкипер сделал 42 сейва – это новый личный рекорд Сорокина, который оформил пятый шатаут в 28-матчевой карьере. Всего в текущем сезоне в НХЛ были четыре сухие встречи, и два из этих шатаутов сделал Сорокин. По итогам игрового дня он был признан второй звездой.

Следующий матч «Айлендерс» проведут на выезде 30 октября с «Нэшвилл Предаторз».

После шести матчей команда из Нью-Йорка набрала семь очков и теперь располагается на седьмом месте в таблице Восточной конференции.

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