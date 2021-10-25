Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барзал: Сорокин – настоящий трудоголик, он постоянно над собой работает

Барзал: Сорокин – настоящий трудоголик, он постоянно над собой работает
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал поделился мнением об игре российского голкипера Ильи Сорокина.

«Сорокин – настоящий трудоголик. Он постоянно над собой работает – то видишь, как он растягивается, то делает кардио, то ещё что-то… Сколько раз он выручил нас сегодня или в Аризоне – я сбился со счёта. Очевидно, что с каждым матчем его уверенность в себе растёт, и это лишь помогает нашей команде.

В конце длинного выездного турне ты думаешь только о том, чтобы не свалиться от усталости. Но в то же время это помогает развивать характер. Нужно преодолевать себя, даже если у тебя нет сил», – цитирует Барзала официальный сайт НХЛ на русском языке.

Голкипер сделал 42 сейва в игре с «Вегасом» – это новый личный рекорд Сорокина, который оформил пятый шатаут в 28-матчевой карьере. Всего в текущем сезоне в НХЛ были четыре сухие встречи, и два из этих шатаутов сделал Сорокин. По итогам игрового дня он был признан второй звездой.

Новость по теме
Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин установил историческое достижение
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021