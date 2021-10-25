Барзал: Сорокин – настоящий трудоголик, он постоянно над собой работает

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал поделился мнением об игре российского голкипера Ильи Сорокина.
«Сорокин – настоящий трудоголик. Он постоянно над собой работает – то видишь, как он растягивается, то делает кардио, то ещё что-то… Сколько раз он выручил нас сегодня или в Аризоне – я сбился со счёта. Очевидно, что с каждым матчем его уверенность в себе растёт, и это лишь помогает нашей команде.
В конце длинного выездного турне ты думаешь только о том, чтобы не свалиться от усталости. Но в то же время это помогает развивать характер. Нужно преодолевать себя, даже если у тебя нет сил», – цитирует Барзала официальный сайт НХЛ на русском языке.
Голкипер сделал 42 сейва в игре с «Вегасом» – это новый личный рекорд Сорокина, который оформил пятый шатаут в 28-матчевой карьере. Всего в текущем сезоне в НХЛ были четыре сухие встречи, и два из этих шатаутов сделал Сорокин. По итогам игрового дня он был признан второй звездой.
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