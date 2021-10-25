Разин – об интервью Коваржа: он считает себя звездой, а ту команду называет «слабенькой»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отреагировал на интервью экс-голкипера «Автомобилиста» Якуба Коваржа, который высказался о работе со специалистом.

«Может быть мне не нравилось, что вратаря любят болельщики...» Что за бред! Я не боялся, я знал, что Якоб дружит со всеми из руководства. Мне было всё равно о чём он там разговаривает. У тренера с руководством всё просто: есть результат – молодец, нет результата – до свидания!

Коварж считает себя звездой, а ту команду называет «слабенькой». Только он не говорит, что из-за перелома пальца он не играл последние 11 игр, в которых мы выиграли 10 матчей! Были обыграны на выезде СКА и «Ак Барс», дома со счётом 6:3 обыграли будущего чемпионата магнитогорский «Металлург»! Этот рывок позволил нам попасть в плей-офф!» – написал Разин в «сториз» в «Инстаграме».