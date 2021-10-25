Тротц: Сорокин сказал: «Я в порядке», и отыграл так, что к нему нет никаких вопросов

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц оценил игру российского голкипера Ильи Сорокина во встрече с «Вегас Голден Найтс».



«Сорокин никогда не играл два матча за два дня. Но я, по-моему, переживал больше, чем он. Илья просто сказал: «Я в порядке», и отыграл так, что к нему нет никаких вопросов.

Во втором периоде соперник заставил нас потрудиться, но Сорокин принял вызов и несколько раз нас спас. Да и в третьем пара его сейвов в концовке стали решающими, когда давление соперника стало максимально серьёзным», – цитирует специалиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что по итогам игрового дня голкипер стал второй звездой. В матче с «Вегасом» он отразил рекордные для себя 42 броска.