Юхансон, Кемиляйнен, Маннинен и Шостак — лучшие игроки восьмой недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков 8-й недели чемпионата. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Лучшим вратарём в пятый раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Ларс Юханссон (СКА), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Юханссона было нанесено 34 броска, из которых он отразил 100,00%. Коэффициент надёжности составил 0,00. Юханссон сыграл на ноль в матчах с «Йокеритом» (2:0) и «Куньлунь Ред Стар» (7:0).
Лучшим защитником впервые в карьере признан Валттери Кемиляйнен («Витязь»), набравший 7 (2+5) очков в трёх матчах. В играх с «Сибирью» (5:2) и московским «Динамо» (5:2) защитник набрал по три очка, а шайба в игре с «Динамо» стала победной. Также на его счету один силовой прием и один заблокированный бросок.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Сакари Маннинен («Салават Юлаев»), набравший 5 (3+2) очков в трёх матчах недели. Шайба в игре с ЦСКА (3:2) стала победной для команды. На его счету также пять силовых приемов и шесть заблокированных бросков.
Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Константин Шостак («Северсталь»), одержавший с командой две победы в двух матчах недели. В игре с рижским «Динамо» (2:0) Шостак во второй раз в сезоне сыграл ноль. По воротам Шостака было нанесено 45 бросков, из которых он отразил 97,78%. Коэффициент надёжности составил 0,50. Шостак стал вторым вратарём клуба, признанным лучшим по итогам недели. Первым стал Дмитрий Шугаев на 18-й неделе сезона-2019/2020.
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