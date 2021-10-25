Пажо – о Сорокине: лучший убийца штрафов – это всегда вратарь

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо после матча с «Вегас Голден Найтс» (2:0) оценил игру голкипера команды Ильи Сорокина в меньшинстве.

«Ребята не жалели себя, блокируя броски, но лучший убийца штрафов – это всегда вратарь», – цитирует Пажо официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Сорокин стал первым голкипером в истории клуба, которому удалось оформить два шат-аута подряд в выездных играх.



Голкипер сделал 42 сейва – это новый личный рекорд Сорокина, который оформил пятый шатаут в 28-матчевой карьере. Всего в текущем сезоне в НХЛ были четыре сухие встречи, и два из этих шатаутов сделал Сорокин. По итогам игрового дня он был признан второй звездой.



Следующий матч «Айлендерс» проведут на выезде 30 октября с «Нэшвилл Предаторз».



После шести матчей команда из Нью-Йорка набрала семь очков и теперь располагается на седьмом месте в таблице Восточной конференции.