Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» не смог собрать аншлаг на домашнем матче впервые за 13 лет

«Чикаго» не смог собрать аншлаг на домашнем матче впервые за 13 лет
Комментарии

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 6:3. В этой встрече прервалась серия аншлагов на домашней арене «Чикаго», сообщает The Athletic.

Клуб собирал полный стадион 535 игр подряд, начиная с 2008 года. Игру с «Детройтом» посетили 19 042 человека.

Поражение от «Детройта» стало для «Чикаго» шестым кряду. В следующем матче им предстоит принять на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс».

В этом сезона команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Новость по теме
Тэйвз: «Чикаго» просто пытается выбраться из ямы шести поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021