«Чикаго» не смог собрать аншлаг на домашнем матче впервые за 13 лет

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 6:3. В этой встрече прервалась серия аншлагов на домашней арене «Чикаго», сообщает The Athletic.

Клуб собирал полный стадион 535 игр подряд, начиная с 2008 года. Игру с «Детройтом» посетили 19 042 человека.



Поражение от «Детройта» стало для «Чикаго» шестым кряду. В следующем матче им предстоит принять на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс».



В этом сезона команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.