Цегларик: СКА – мастеровитая команда, будет хорошее противостояние

Нападающий «Авангарда» Петер Цегларик поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА, который состоится сегодня, 25 октября, в 19:30 мск.



«В Казани я старался отрабатывать смены, войти в игровой ритм, успевать за темпом матча. Чувствую себя хорошо, но ещё есть над чем работать. Ожидаем ещё одну игру на высоких скоростях.



СКА – мастеровитая команда, они играют в быстрый качественный хоккей. Будет хорошее противостояние», – сказал Цегларик в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

После переезда «Авангарда» в Балашиху на время строительства новой «Арены-Омск», омичи не проигрывали петербургскому СКА в домашних матчах. С тех пор команды провели три игры на льду «Авангарда», и все они завершились победой хозяев в основное время.



В текущем сезоне СКА занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 21 встрече, «Авангард» с 24 баллами после 20 встреч располагается на шестой строчке на Востоке.



